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Названы самые популярные у автоугонщиков новые машины

По итогам 2019 года корейский седан Kia Rio стал лидером по угонам среди новых автомобилей. Об этом со ссылкой на данные крупнейших игроков страхового рынка сообщает газета «Известия».

В пятерку наиболее популярных у автоугонщиков новых машин также вошли Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata.

Портфель клиентов, застрахованных по каско, как и рейтинг угонов, в каждой страховой компании отличается. Так, в «Ренессанс страховании» самым угоняемым автомобилем в 2019 году стал седан Hyundai Sonata, второе место у премиального внедорожника Lexus LX, на третьей строчке - кроссовер Hyundai Tucson, а замыкают пятерку седаны Hyundai Solaris и Kia Optima.

У «РЕСО-Гарантии» в пятерку наиболее популярных новых машин у автоворов входят модели Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Kia Optima, Hyundai Creta. Шорт-лист лидеров по угонам от «Росгосстраха» выглядит схожим образом: Solaris, Rio, Camry, Kia Sportage, Toyota RAV 4. У компании «Тинькофф Страхование» номер один по угонам — японский седан Camry, а на втором месте хетчбэк Kia Rio X-Line, далее в топ-5 идут Hyundai Sonata, Nissan X-Trail и всё тот же Solaris.

Что касается активности угонщиков, то, по данным «Росгосстраха», самые криминальные в этом плане в России Санкт-Петербург и Ленобласть. На втором месте расположились Москва и Подмосковье. Следом по количеству угонов идут Псковская, Свердловская, Ивановская, Ростовская, Ярославская и Оренбургская области, а также Краснодарский и Хабаровский края.

По данным МВД России, 2019 году в стране было зафиксировано около 20 тысяч краж автомобилей. Этот показатель на 14% ниже уровня 2018 года.