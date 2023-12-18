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Названы три фактора, при совпадении которых цены на автомобили начнут снижаться

Цена на автомобили в последние годы не радуют покупателей своей привлекательностью. В 2023 году машины премиального сегмента поднялись в цене на 29%, автомобили же для массового потребителя подорожали в цене в среднем на 22%, и снижения цен в 2024 году можно не ожидать.

В беседе с RuNews24 обозреватель drom.ru Сергей Арбузов отметил, что ситуация на рынке автомобилей в 2024 году будет хуже, чем в 2023-м. В качестве причины такой ситуации он назвал отложенный спрос, который формировался в течение последних лет и реализовался в 2023 году.

Эксперт добавил, что в 2019 году причиной низкого спроса на автомобили стал рост цен, вызванный дефицитом моделей иностранных брендов. В 2020 году высокие цены были связаны с пандемией коронавируса, а в 2022 году — с событиями на Украине. В 2024-м отложенный спрос уже не будет так сильно влиять на продажи, как в прошлом году.

Эксперт также назвал ряд факторов, которые могут положительно сказаться на автомобильных ценах.

«Чтобы цены на машины начали системно снижаться, должны сложиться несколько факторов. Во-первых, необходимо снизить утильсбор хотя бы до значений 1 января 2020 года, а лучше вообще его на время убрать, в том числе для импортёров. Во-вторых, нужно резко уменьшить ключевую ставку для оживления "кредитных" продаж. В-третьих, найти возможность снизить курс рубля минимум на 20% и урегулировать ситуацию на внешнем контуре, чтобы появилась перспектива для уменьшения логистических затрат», - уверен обозреватель drom.ru.