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Интерес россиян к электромобилям вырос за последний год

Эксперты отмечают повышение интереса к электромобилям в РФ: более 60% россиян готовы рассмотреть их в качестве основного средства передвижения. Такой вывод сделало коммуникационное агентство ДБО в ходе опроса граждан. Результатами опроса поделились РИА Новости.

«Большинство респондентов проявляют значительный интерес к приобретению электромобилей. Более 60% респондентов готовы рассматривать личный электромобиль как основное средство передвижения… В возрастной группе 18-24 года 43,4% респондентов уверены в своей готовности к использованию электромобиля, что подчеркивает высокий уровень заинтересованности среди молодежи», - говорится в материалах агентства.

Опрос был проведен в июле текущего года. В нем приняли участие 1500 человек старше 18 лет. География исследования охватывает Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород, Омск, Уфу, Новосибирск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Казань, Самару, Пермь, Саратов и Тюмень.

О росте интереса к электромобилям также говорят статистические данные: их доля на рынке по итогам 2023 года достигла 1,3%, при этом за год россияне приобрели 14 тысяч электрокаров. Всего пять лет назад эта цифра составляла 372 автомобиля. По состоянию на 1 июля 2024 года в России насчитывается 50,6 тысячи электромобилей, уточняется в материалах со ссылкой на данные «Автостата».

Ранее в августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил быстрый прогресс в РФ в секторе создания электромобилей. Сейчас в стране их производством занимаются две компании: «Моторинвест» и «Москвич». У первого для этих целей есть отдельный специализированный завод, на котором собираются электрокары под брендом Evolute (в линейке два электрических кроссовера i-Sky и i-Joy и седан i-Pro). Второй поставил на конвейер своего московского завода электрокар «Москвич 3».

Планы начать производство электромобилей есть и у отечественного «АвтоВАЗа»: автопроизводитель обещал запустить производство электрических Largus в третьем квартале.