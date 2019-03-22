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С сегодняшнего дня в Псковской области движение на дорогах ограничивают почти на месяц

Сегодня, 25 марта, в Псковской области движение на региональных дорогах ограничивают до 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области. Соответствующий приказ издан комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ограничительные меры связаны со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением. На время ограничения движения установлены предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства: 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки и 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки, за исключением ряда автомобильных дорог общего пользования, указанных в приказе.

Временное ограничение движения транспортных средств осуществляется путем установки на автомобильных дорогах соответствующих дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортных средств.

Специальное разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов можно получить в управлении автомобильных дорог Псковской области («Псковавтодор») по адресу: Псков, улица Госпитальная, дом № 7а, кабинет № 110. Телефон: (8112) 298 - 813.