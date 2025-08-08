АвтоМир / Дороги

Пролетное строение моста через реку Великую Северного обхода надвинут к июлю

Надвижка пролетного строения мостового перехода через реку Великую Северного обхода ведется в несколько этапов. Об этом рассказал представитель ООО «ЕТС» Алексей Гаврилов 17 сентября во время встречи с участниками Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве и руководителей территориальных органов управления автомобильными дорогами Северо-Западного федерального округа, проходившей на строительной площадке в деревне Хотицы Псковского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В этом году будет построена пятая опора. В 2026 году планируется надвинуть пролётное строение, соединить два берега. К июлю хотят надвинуть пролётное строение на другую сторону, опустить пролётное строение, перейти к железобетонной плите и подходам. По словам Алексея Гаврилова, сроки строительства не вызывают никаких опасений.

На левом берегу реки ведется переустройство сетей водопровода и городской канализации. В 2026 году планируется устройство путепровода.

В конце 2025 года должны будут приступить к строительству путепровода на перекрестке с автодорогой Псков – Рига. Сейчас там выполняются работы по переустройству сетей.

В ближайшее время планируется строительство путепровода на пересечении будущей трассы с автодорогой Псков – Писковичи – Муровицы. Для этого придется временно перекрыть дорогу, соединяющую Псков и Хотицы. Движение транспорта будет организовано в объезд по гдовской трассе. «К этим работам планируем приступить в течение месяца», - сообщил Алексей Гаврилов.

На сегодняшний день в работах заняты около 100 человек вместе с субподрядными организациями. Непосредственно на мостовом сооружении работают около 40 человек, в со следующего месяца количество будет увеличено до 70. Субподрядные организации задействованы на строительстве путепроводов, на дорожных работах и на переустройстве сетевых коммуникаций.

Напомним, работы выполняет подрядная организация ООО «ЕТС» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Срок завершения строительства по контракту – 2027 год. В комплекс работ входят: строительство четырехполосной магистрали с мостом через реку Великая, транспортной развязки на пересечении с федеральной трассой А-212 и четырех путепроводов. Общая протяженность объекта составит 8,736 км.