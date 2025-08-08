АвтоМир / Дороги

Фотофакт: Продолжается строительство Северного обхода Пскова

Строительство Северного обхода Пскова (2-ой пусковой комплекс) продолжается, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Работы выполняет подрядная организация ООО «ЕТС» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Срок завершения строительства по контракту – 2027 год. В комплекс работ входят: строительство 4-полосной магистрали с мостом через реку Великая, транспортной развязки на пересечении с федеральной трассой А-212 и четырех путепроводов. Общая протяженность объекта составит – 8,736 км.