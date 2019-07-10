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Подрядчик начал фрезеровать покрытие участков трассы Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье. ФОТО

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», АО «БУЕР» продолжает выполнять работы по ремонту автомобильной дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье: на участке км 5+813 - км 29+000 в Псковском районе. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, на данный момент подрядчик приступил к выполнению работ по фрезерованию дорожного покрытия проезжей части.

Источник: группа «Убитые дороги Пскова» в соцсети «ВКонтатке»