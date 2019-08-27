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Депутат Олег Савельев проинспектировал выполнение ремонтных работ моста через реку Весеча в Куньинском районе

Депутат областного Собрания Олег Савельев проверил, как ведутся ремонтные работы моста через реку Весеча в Жижицкой волости Куньинского района. Автомобильная и пешеходная переправа несколько последних лет находилась в аварийном состоянии, и жители близлежащих деревень неоднократно обращались с просьбой привести мост в порядок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Степень износа железобетонных конструкций была очень высокая: бетон на четырёх балках практически полностью выкрошился», - напомнил о недавнем положении дел Олег Савельев. Он подчеркнул, что для местных жителей этот мост жизненно важен: из-за отсутствия переправы через реку Весеча приостановили работу расположенные на берегу турбазы, и люди лишились рабочих мест.

«Мост давно нуждался в капитальном ремонте, мы долго искали возможности его отремонтировать, но денег в районном бюджете на эти цели не было. Мы с главой района Олегом Лебедевым отстаивали необходимость выделения средств на ремонт моста. С 2016 года я ежегодно направлял предложения о поправках в бюджет в согласительную комиссию в областном Собрании депутатов. Потом я лично обращался к губернатору Михаилу Ведерникову на заседании фракции «Единая Россия». Наконец, нас услышали – после согласительной комиссии 2018 года в областном бюджете были предусмотрены необходимые расходы, и району выделили субсидию».

В общей сложности ремонт моста обойдётся в 36,8 млн рублей. Конкурс на выполнение ремонтных работ выиграла псковская компания, обладающая необходимым опытом в мостостроении. Подрядчик приступил к работе в июне.

«На объект мы выехали со специалистами, осуществляющими строительный контроль. По их оценке, ремонтные работы выполняются качественно. Были проведены первые испытания моста – замечаний нет», - отметил Олег Савельев. Депутат подчеркнул, что в период выполнения ремонтных работ организована временная переправа через реку, чему местные жители очень рады – основной мост из-за аварийного состояния был закрыт.

Согласно контракту капитально отремонтированный мост через реку Весеча на автомобильной дороге общего пользования Михайловское – Раонь должен быть сдан в эксплуатацию 1 декабря этого года.