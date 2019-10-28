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Псковское областное Собрание приняло законопроект, повышающий ставки транспортного налога в регионе

Депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии приняли законопроект, повышающий ставки транспортного налога в регионе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Ранее законопроект получил парламентскую поддержку на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике заксобрания.

В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что администрация Псковской области предлагает таким образом приблизить областные ставки транспортного налога к величинам налогового обложения, действующим в соседних регионах Северо-Запада.

Так, для автомобилей мощностью до 75 л.с. включительно установлена ставка 13 рублей за одну лошадиную силу (при максимально возможной 25 рублей), тогда как в Новгородской и Ленинградской областях этот показателей равен 18, в Санкт-Петербурге - 24 рублям.

Законопроектом предлагается поднять ставку транспортного налога для этой категории автомобилей до 15 рублей за одну лошадиную силу. Таким образом, для легкового автомобиля мощностью 75 л.с. налоговый платеж повысится с 975 до 1 125 рублей в год.

Для более мощных транспортных средств действующая в Псковской области ставка транспортного налога также меньше, чем в других регионах, и существенно ниже разрешенного верхнего предела.

Согласно предложенным изменениям ставка для автомобилей с 76 до 100 л.с. может вырасти с 15 до 18 рублей (при максимальной ставке в 25 рублей), что прибавит к размеру ежегодного налогового платежа для владельцев автомобилей мощностью 100 л.с. 300 рублей.

Для легковых автомобилей мощностью двигателя от 101 до 150 л. с. ставку транспортного налога предлагается увеличить с 27 до 30 рублей за одну лошадиную силу, в этом случае налоговый платеж повысится с 4 050 до 4 500 рублей в год. Максимально возможный предел в размере 35 рублей утвержден для Новгородской, Ленинградской областей и в Санкт-Петербурге.

В финансово-экономическом обосновании отмечено, что сумма ежегодных дополнительных поступлений в бюджет области по транспортному налогу при принятии закона, начиная с 2021 года, составит около 42 млн рублей при сохранении налогооблагаемой базы. В 2020 году в областной бюджет поступят авансовые платежи по транспортному налогу уплачиваемые юридическими лицами, в размере около 800-900 тыс. рублей.

Представители оппозиционных партий высказались против предложенного проекта закона. Вице-спикер областного заксобрания Александр Котов, в свою очередь, отметил, что в рамках парламентского часа обсуждался вопрос с пассажирскими перевозками в Псковской области, который стоит в регионе достаточно остро. Он подчеркнул, что дорожный фонд формируется в том числ, и за счет и транспортного налога. «Сейчас на сельских дорогах приходится тракторами таскать автобусы, хотелось бы изменить эту ситуацию», - добавил он.

Голоса депутатов по законопроекту разделились: 30 – за, 13 – против, 1 - не голосовал.