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Фотофакт: На одной из дорог в Кунье асфальт держится 50 лет

На одной из дорог в Кунье асфальт держится уже 50 лет. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Кунье» в соцсети ВКонтакте».

«Вот этот асфальт лежит уже 50 лет. А сейчас, что не успели положить, и надо новый», - прокомментировал автор фотографии.