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АвтоМир / Дороги

Советский мост в Пскове закроют на выходных

07.10.2020 17:13|ПсковКомментариев: 0

В связи с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове с 6 часов утра 10 октября до 24 часов 11 октября временно закрывается для движения автотранспорта Советский мост, участок улицы Поземского от ул. О. Кошевого до ул. Милицейской, участок улицы Труда от Поземского до Школьной, улица Волкова.

В качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГХ Пскова.

Администрация города приносит горожанам извинения за неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и при возможности заране выбирать пути объезда. «При движении просим обращать внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - отметили в управлении.

Теги: #ремонт дорог #ремонт #мост через Пскову
Источник: Псковская Лента Новостей
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