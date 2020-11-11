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В куньинской деревне Петелино отремонтируют дорогу за 1,6 млн рублей

В деревне Петелино Куньинского района отремонтируют дорогу. Об этом пишет газета «Пламя».





Отмечается, что дорогу отремонтирует великолукская фирма ООО «Стройтех» за 1,6 млн рублей.

В рамках ремонта щебеночно-гравийно-песчаной смесью будет отсыпано около двух километров деревенской дороги. Ремонт дороги не будет сплошным, его проведут на наиболее страдающих от весенне-осенней распутицы участках. Отмечается, что будет отсыпана не только центральная дорога деревни, но и ряд проулков, ведущих к домам.

Подрядчик должен приступить к исполнению контракта в ближайшее время.