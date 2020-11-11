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Не строить дороги по принципу взлетно-посадочной полосы предлагает псковский активист

Перестать строить дороги по принципу взлетно-посадочной полосы предлагает активист «Убитых дорог», член городской комиссии по безопасности дорожного движения Николай Мельков. Свое мнение он высказал 17 ноября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам Николая Мелькова, аварийность связана со скоростным фактором и отвлечением водителей от дороги. Надо строить дороги по программе Vision Zero. «Люди будут ошибаться всегда, надо сделать так, чтобы человек мог ошибаться минимально, - считает он. - Дороги в России строятся по принципу взлетно-посадочной полосы. Не совсем правильно делать все улицы прямыми».

Активист сослался на опыт западных стран, где «прямолинейность» на дорогах начали убирать, и водитель не всегда может ехать быстро. Николай Мельков отметил, что на многих улицах. в том числе Рижском проспекте, Юбилейной, установлено ограничение скорости 50 км в час, но эти улицы являются прямыми.

«Ничего на псковских дорогах принципиально не изменилось за последние 10-летия, кроме установки новых дорожных знаков и камер, причем последние не всегда направлены на повышение безопасности движения», - продолжил он.

Николай Мельков также рассказал о западном опыте обеспечения безопасности перед пешеходными переходами. По его словам, там перед местами перехода крайние полосы заужают и устанавливают малые архитектурные формы, чтобы нельзя было оставить машину. «Причем парковка ограничена не за 5 метров до перехода, как установлено Правилами дорожного движения в России, а за 15 метров. В результате пешеход выходит на крайнюю полосу дороги и его ничто не закрывает», - заметил он.

Николай Мельков отметил еще один опасный фактор - мобильные телефоны. «Сколько водителей ездит с телефонами, даже не все разговаривают. Кто-то пишет, отвечает, какие-то действия производит», - сказал он. При скорости 60 км в час, отвлекаясь на секунду, водитель проезжает несколько метров и потом, заметив опасность на дороге, еще несколько метров движется до полной остановки.