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«Дорстройсервис» займется реконструкцией улицы Кузбасской Дивизии в Пскове

Компания «Дорстройсервис» стало победителем аукциона на реконструкцию улиц Кузбасской Дивизии, Байкова и Западной в Пскове (1 пусковой комплекс). Как сообщается в документах на сайте госзакупок, подана только одна заявка, которая признана соответствующей требованиям федерального закона и документации об аукционе.

Стоимость контракта - 304 млн 581 тыс. 850 рублей.

Реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии (от улицы Никольской до улицы Западной), улицы Западной (от Кузбасской Дивизии до улицы Коммунальной), улицы Байкова (от Западной до улицы Рокоссовского, 1 пусковой комплекс) проведут до 1 декабря 2022 года.

«Дорстройсервис» в 2020 году ремонтировал в Пскове Рижский проспект, улицу Рокоссовского, площадь Героев-десантников и участок улицы Кузнецкой, улицы Ипподромную, Металлистов, Петровской. В Острове отремонтированы улицы Пригородная, Балтийская и Рымара. Организация выполняла также ремонт дорог Неелово - Кудина Гора - Печоры в Печорском районе, Родина - Наволок в Псковском районе и других объектов.

В 2021 году «Дорстройсервис» будет ремонтировать дорогу Неелово – Кудина Гора – Печоры на участке км 19+470 - км 27+245 в Печорском районе за 110 млн 224 тыс. 628,76 рублей.