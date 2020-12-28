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Качество ремонта Северного обхода Пскова проверил Михаил Ведерников

Ремонт первой очереди Северного обхода Пскова в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в понедельник, 28 декабря, проконтролировал губернатор области Михаил Ведерников. Вместе с главой региона объект посетили вице-губернатор Василий Осипов и председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Подрядная организация провела фрезерование более 150 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальта, ремонт примыканий и пересечений, водоотводных сооружений, укрепление обочин. Борис Елкин обратил внимание, что в ходе ремонта подрядчик использовал новые асфальтобетонные смеси. «В области у нас никто такие не применял. Будем надеяться, что простоят долго», — заметил он.

Дополнительно Михаил Ведерников проконтролировал проведение работ по ремонту путепровода на автомобильной дороге Псков — Ваулино — Торошино, которые выполняются в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы». Проведена замена четырех балок.

Кроме того, на участке будет сделан косметический ремонт и заменено асфальтовое покрытие. В настоящее время сделано временное покрытие, которое позволило запустить движение по путепроводу.

Глава региона положительно оценил качество проведенного ремонта, а также поинтересовался у Бориса Елкина, какой объем работ запланирован на следующий год. Председатель комитета рассказал, что в следующем году будет вестись строительство моста через реку Великая в рамках второй очереди Северного обхода. Это сложный объект, который будет возводиться при поддержке из федерального бюджета. Только в следующем году на эти цели регион получит 2,2 млрд рублей. Кроме того, запланирован и ремонт участков Гдовской автодороги.

Со своей стороны губернатор выразил готовность провести переговоры с федеральным центром для решения наиболее сложных вопросов реализации важного для населения дорожного проекта.