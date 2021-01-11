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В Невеле введут одностороннее движение на улице Пушкина

Одностороннее движение введут на одной из улиц города Невеля. Об этом сообщается в ответе на обращение на один из комментариев в официальном инстаграм-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

«По информации администрации городского поселения "Невель", вопрос организации одностороннего движения по улице Пушкина обсуждался на районной комиссии по безопасности дорожного движения. В бюджете городского поселения «Невель» на 2021 год предусмотрены средства на приобретение и установку соответствующих дорожных знаков», - сообщается в ответе.

Работы будут выполнены после проведения конкурсной процедуры по определению подрядчика на поставку дорожных знаков и их установку в соответствии с положениями действующего законодательства.