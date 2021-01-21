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Узкие тротуары в Пскове будут убирать при помощи спецтехники

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поручил пересмотреть в следующем году подходы к составлению муниципальных контрактов на содержание улично-дорожной сети, в частности, предусмотрев уборку узких тротуаров спецтехникой. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее поручение он дал заместителю начальника управления городского хозяйства Александру Грацкому в ходе объезда улиц областного центра 1 февраля.

В частности, на улице Воеводы Шуйского узкий тротуар не позволяет вести уборку механизированно.



С ГИБДД проведут совещание по обсуждению сроков уборки в местах, где мешает припаркованный транспорт. Глава администрации Пскова попросил подрядчика обратить внимание на заезды во дворы, чтобы псковичи могли комфортно пользоваться дорогой.

В целом, Александр Братчиков оценивает качество уборки улиц города «лучше, чем это было на новогодних праздниках». Работа подрядчиков находится на его личном контроле. «Нельзя сказать, что все идеально — замечания есть», - оценил он, заметив, что февраль будет достаточно снежным, а значит, человеческих и технических ресурсов должно быть достаточно.

Добавим, на уборке улиц и мостов Пскова работают два подрядчика, еще три убирают парки и скверы.