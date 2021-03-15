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На дорогах Псковской области увеличилось количество передвижных камер

Количество передвижных камер фотовидеофиксации в Псковской области увеличилось до 15. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 17 марта в ходе совещания губернатора Михаила Ведерникова по дорожной безопасности.

Ранее их было 10, приобретены пять новых комплексов.

Глава Госавтоинспекции региона Сергей Семенов сообщил, что в сложившейся обстановке он считает целесообразным приобрести еще 8 передвижных комплексов. Это, по его словам, позволит более оперативно реагировать на места аварийности.

Руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Елкин отметил, что вопрос обеспечения машинами и персоналом будет решен. Закупка новых комплексов позволит сконцентрировать работу на региональных дорогах, добавил он.