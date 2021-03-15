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В Псковской области планируют покупать 25 стационарных камер фотовидеофиксации в год

В Псковской области предполагают покупать 25 стационарных камер фотовидеофиксации в год. 20-25 новых точек предварительно согласованы с ГИБДД. Об этом шла речь на совещании по безопасности дорожного движения, которое состоялось сегодня под председательством губернатора Михаила Ведерникова.

Глава региона предложил использовать в работе технические возможности компании «Ростелеком». Предлагается взять их камеры в опытную эксплуатацию и на следующей год оценить потребность в покупке.

Сейчас в регионе работает 59 из 65 стационарных камер фотовидеофиксации. 6 камер находится в стадии наладки оборудования. Как уточнил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, три из них находятся на региональных дорогах, столько же – на федеральных. Места установки последних сейчас проходят стадию согласования.