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Суд согласует изменение схемы движения на время перекрытия улицы Поземского

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поручил согласовать с Псковским районным судом изменение схемы движения на время перекрытия участка улицы Леона Поземского. На заседании комиссии по безопасности дорожного движения 23 марта выяснилось, что суд не известили о перекрытии, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Братчиков отметил, что суд выполняет важную государственную функцию. К зданию суда на улице Невского подвозят осужденных, это связано с вопросами безопасности, обратил внимание сити-менеджер и поручил согласовать с районным судом изменение схемы движения.

Перекрытие участка улицы Поземского планируется с 1 апреля по 25 августа. На реконструкцию закрывается участок улицы от Набат до Ипподромной. Для жителей нескольких многоквартирных домов по улице Поземского предлагается объезд по улице Невского.