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Активные дорожные работы по нацпроекту ведутся на улице Инженерной в Пскове

Активные дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» идут на улице Инженерной в Пскове. Подрядная организация ООО «Дорожный отряд» приводит в порядок участок магистрали от дома №12 до пересечения с улицей Алтаева, а также дублер дороги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дорожники уже завершили фрезерование изношенного покрытия. Работы проходили в два этапа. В итоге старый асфальт срезан на глубину до 10 см.

Сейчас производится демонтаж старого бортового камня и установка нового. Работы ведутся вдоль проезжей части (здесь будет уложено 650 пог. м бордюра) и вдоль дублера, который ремонтируется полностью: от дома №12 до дома №100 по улице Инженерной. На этот участок потребуется 1,7 тыс. пог. м бортового камня. В работах задействовано около 20 человек.

Впереди устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия проезжей части, асфальтирование тротуара, замена люков, восстановление зеленой зоны, монтаж барьерного ограждения, нанесение разметки. Ремонт должен завершиться до 31 августа.

Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Цена контракта составляет 58,8 миллиона рублей, из которых около 50 миллионов - средства федерального бюджета.

Улицу Инженерную поэтапно ремонтируют благодаря нацпроекту. В 2019-2020 годах проведена реконструкция перекрестка с улицей Индустриальной. В прошлом году также были приведены в порядок два участка дороги: от дома №4 до Инженерного моста (с прилегающей пешеходной зоной) и между улицами Алтаева и Труда (без дублера). В этом году восстановление дороги будет полностью завершено, добавили в профильном комитете.