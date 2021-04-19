АвтоМир / Дороги

Участок улицы Труда в Пскове закроют для движения автотранспорта 24 апреля

Участок улицы Труда в Пскове, от улицы Первомайской до улицы Школьной, закрывается для движения автотранспорта 24 апреля с 9.00 до 16.00 в связи с проведением работ по сносу аварийных деревьев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

В качестве объездов определены улицы Олега Кошевого и Герцена.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок. При движении просим обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков»‎, - обратились к псковичам в администрации.