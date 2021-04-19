12 млн рублей потратят на ремонт дорог в Псковском районе по нацпроекту

12 млн рублей потратят в этом году на ремонт дорог в Псковском районе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова.
По ее словам, «Псковавтодором» ремонтирует дороги регионального значения. Наряду с ремонтом дорожного полотна на объектах устанавливаются наружное освещение и остановочные комплексы. Ежегодно увеличивается финансирование на ремонт муниципальных дорог. «Уже разыграны аукционы, и ремонт на 8 муниципальных дорогах уже начался. Еще 15 предстоит отремонтировать. То есть объемы очень хорошие. Помимо этого, содержание дорог - важный для нас вопрос, но в рамках контракта подрядчик выполняет все свои обязательства качественно и в срок. И даже в сложные периоды этого года, связанные со снегопадами, мы справлялись с уборкой дорог быстро. Работали 24 на 7», - подчеркнула Наталья Федорова.