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Администрация Пскова заказала ремонт улицы 1-я Поселочная

Администрация Пскова заказала выполнение работ по ремонту ул. 1-я Поселочная. Как сообщается в документах на сайте закупок, начальная цена контракта - 16 млн 705 тыс. 482,00рубля.

Ремонту подлежит 0,419 км улицы. Подрядчик должен отремонтировать тротуар, отрегулировать высотное положения крышек 10 люков с подъемом на высоту до 10 см, восстановить зеленую зону, выполнить устройство искусственной дорожной неровности (ИДН 500, резиновый), установить два десятка дорожных знаков и нанести разметку.

Окончание подачи заявок – 31 мая 2021. Сроки выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 30.08.2021 г.