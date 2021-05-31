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Александр Братчиков распорядится завершить благоустройство улицы Гражданской после ремонта

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове пообещал, что обяжет ответственных лиц завершить благоустройство после ремонта улицы Гражданской на участке между улицами Советская и Яна Фабрициуса. Об этом он сообщил в ответ на просьбу радиослушателя.

«Сделали ремонт Гражданской на участке между Яна Фабрициуса и Советской, а благоустройство - все брошено. Рядом с тротуарами остались кучи щебня, перерытая земля. Ну это же безответственность. Ведь у себя в квартире эти люди не оставляют грязь в углах», - посетовал пскович.

Александр Братчиков назвал эти претензии справедливыми и пообещал, что территория на Гражданской будет убрана. «Правда, часть территории там принадлежит не муниципалитету, а коммерческим организациям, но мы их заставим привести в порядок», - пообещал глава городской администрации.

Также он напомнил о существовании понятия «культура производства работ». «Невозможно сделать хороший асфальт, если кругом грязь. Невозможно сделать на токарном станке хорошую деталь, если весь станок "болтается". Мы беседуем с подрядчиками именно о культуре производства работ. Если он должен сделать хорошо, то хорошо должно быть на каждом этапе: подготовка, асфальтирование, уборка территории, засев травы», - заключил Александр Братчиков.