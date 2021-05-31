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На трассе Петербург - Псков перекроют движение из-за следственных действий

На федеральной трассе Р-23 в Псковской области полностью перекроют движение транспорта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова, ограничение будет введено на 188-м километре дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия.

Сотрудники МВД закроют движение в районе деревни Заполье Плюсского района 3 июня ориентировочно в 23:00, это связано с проведением следственных действий. «Продолжительность перерыва движения не будет превышать 15 минут. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.