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«Треугольник безопасности» могут организовать на улице Ленина в Пскове

В Пскове могут организовать «треугольник безопасности» на улице Ленина, возле Гуманитарного лицея. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение было высказано 15 июня на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Во время обсуждения ситуации возле общеобразовательных учреждений участники вспомнили о ранее озвученном предложении отдела ГИБДД Пскова по установке светофоров Т7 возле всех городских школ. У одного из участников обсуждения возник вопрос – что даст установка мигающего светофора на улице Ленина, где сложная ситуация с парковкой.

В качестве альтернативного решения предложен вариант устройства «треугольника безопасности». Данное предложение решено изучить.

По практике других городов, это означает участок дороги, свободный от парковки с двух сторон дороги для обеспечения видимости пешеходов. Могут применяться не только запрещающие знаки, но и бетонные полусферы.