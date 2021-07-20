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АвтоМир / Дороги

Дорогу в Любятово ввели в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту

28.07.2021 15:30|ПсковКомментариев: 0

Улицу Трохина в микрорайоне Любятово в Пскове привели в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Объект включили в программу ремонта благодаря экономии на торгах. На эти цели из областного и федерального бюджета направили около 6,5 млн рублей.

Подрядная организация - ООО «Дорожное строительное монтажное управление» - выполнила комплекс дорожных работ. На протяжении 510 метров рабочие срезали старое покрытие проезжей части и уложили два новых слоя асфальтобетона. Вдоль дороги отремонтировали тротуар, заменили бортовой камень, провели планировку обочин и их отсыпку асфальтобетонной крошкой с добавлением щебня. Газоны засеяли травой и в завершение работ нанесли разметку термопластиком со светоотражающими стеклошариками, а также установили две искусственные дорожные неровности.

Заказчик работ, управление городского хозяйства администрации города Пскова, принял улицу без существенных замечаний. Гарантия на выполненные работы составит на верхний слой покрытия - 4 года, на бортовой камень – 2 года, на дорожную разметку термопластиком – 1 год.

Улица Трохина расположена в микрорайоне Любятово, она относится к IV категории дорог, ширина проезжей части составляет 6 метров. по улице ведется автобусное сообщение.

Всего в этом году в нацпроект БКАД вошло 10 объектов в областном центре или около 5,5 км улично-дорожной сети, напомнили в профильном комитете. Три объекта - улица Чудская, улица Бастионная и улица Трохина - отремонтированы. В завершающей стадии находится ремонт улиц Алтаева, Инженерной, Октябрьского проспекта, Октябрьской площади и площади Ленина. Также будет продолжен ремонт площади Победы и реконструкция улицы Кузбасской Дивизии, срок выполнения 1-го этапа которой намечен на конец 2022 года.

Теги: #ремонт дорог #национальные проекты #Безопасные дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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