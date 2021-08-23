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Комплексы фотовидеофиксации стали фиксировать втрое больше нарушений в Псковской области

Комплексы фотовидеофиксации стали фиксировать втрое больше нарушений в 2021 году в Псковской области. Об этом сегодня, 24 августа, рассказал журналистам руководитель центра автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Федоров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За первые 7 месяцев 2021 года в автоматическом режиме вынесли 334 тысячи 648 постановлений об административных правонарушениях на сумму 188 млн 63 тысячи 700 рублей. Поступило в бюджет 81 млн 707 тысяч 746 рублей.

«Это не предел и не потолок с учетом того, что администрация Псковской области планирует на второе полугодие размещение еще порядка 40 комплексов дополнительно. Нагрузку мы уже на себе почувствовали, она увеличилась значительно», - отметил Юрий Федоров.

За весь 2020 год выявили 211 тысяч нарушений. В 2020 году в дорожный фонд Псковской области поступило 30 млн 937 тысяч 960 рублей за 7 месяцев. «Количество постановлений практически втрое увеличилось», - сообщил Юрий Федоров.

Отмечается и рост количества жалоб. В 2020 году было обжаловано около 2100 постановлений, вынесенных сотрудниками ЦАФАП Псковской области. Только за 7 месяцев 2021 года рассмотрели больше 1700 жалоб.

Рост произошел из-за резкого увеличения количества стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации.