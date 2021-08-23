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Комплекс фотовидеофиксации на Октябрьском проспекте Пскова поменяет место дислокации

Комплекс фотовидеофиксации на Октябрьском проспекте Пскова поменяет место дислокации. Об этом сегодня, 24 августа, СМИ рассказал начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Федоров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Одной из тем стало изменение мест расположения мобильных комплексов фотовидеофиксации. В частности, поменял «адрес» комплекс, ранее находившийся на улице Поземского, дом №64, где сейчас идет реконструкция дороги. Теперь он установлен на улице Инженерной у дома №3. Юрий Федоров пояснил, что это опасный перекресток возле газовой АЗС, с двумя выездами с ограниченной видимостью – от заправки и от улицы Ипподромной.

Комплекс вернется на улицу Поземского к дому №64 после завершения реконструкции, если будет восстановлен пешеходный переход. Юрий Федоров сообщил, что в данном месте видеокамеры установили не для зарабатывания денег, как думают некоторые, а для безопасности учащихся школы №6, которые пользовались переходом между автобусными остановками.

По заключенному контракту порядка 10% установленных камер фотовидеофиксации должны ротироваться по области, если в течение года после установки эти участки перестали быть аварийными. В частности, по словам Юрия Федорова, комплекс, который установлен на Октябрьском проспекте, дом № 36, напротив кинотеатра «Победа», установят на перекресток Октябрьского проспекта и улицы Вокзальной. Он будет направлен на нерегулируемый пешеходный переход.

Всего по Псковской области определены 5 адресов для ротации комплексов фотовидеофиксации.