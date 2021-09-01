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Мост через Шелонь в Дновском районе отремонтируют за 300 млн рублей

Мост реку Шелонь в Дновском районе капитально отремонтируют до конца ноября 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Ремонтируемый мост находится на 66-ом км региональной дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы. Работы производит ООО «Строительная компания «Балтийский берег» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Стоимость работ составляет более 300 миллионов рублей. С учетом федерального финансирования мост могут сдать в эксплуатацию раньше срока.

Длина ремонтируемого участка — более 300 метров, из них более 121 метра — искусственное сооружение. Мост четырехпролетный, имеет две полосы движения с тротуарами по обеим сторонам.

Подрядчик восстановит и укрепит конусы, сделает новые подходы к мосту, лестницы, водостоки и нанесет разметку. Гарантийный срок — от 4 до 8 лет.