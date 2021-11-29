АвтоМир / Дороги

Реконструкция МАПП Бурачки продолжается на российско-латвийской границе

В псковской области продолжается модернизация автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, реконструкция МАПП Бурачки осуществляется без остановки работы пункта пропуска.

Часть территории пункта пропуска закрыта для проведения строительных работ. Пропускная способность ограничивается имеющейся инфраструктурой. Эти обстоятельства приводят к периодическому возникновению очередей транспорта международной перевозки, выезжающих с таможенной территории Евразийского экономического союза.

В пресс-службе отметили, что руководство таможни предпринимает ряд мер для уменьшения скопления транспортных средств, ситуация на всех пунктах находится под постоянным контролем.

Учитывая чрезмерную нагрузку, таможня рекомендует перевозчикам и участникам внешнеэкономической деятельности выбирать другие логистические схемы и виды транспорта.