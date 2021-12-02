Сити-менеджер высказал свое мнение о платных парковках в центре Пскова

Глава администрации Пскова Борис Елкин в ходе прямого эфира в Instagram высказал свое мнение о предложении организовать платные парковки в центре города.

«По поводу платных парковок в центре. Я к этому отношусь с определенной осторожностью, потому что мы понимаем – для того, чтобы создать альтернативу парковкам, чтобы люди могли добираться в центр, необходимо создать соответствующую сеть общественного транспорта. Если в крупных городах это легко реализуется, есть метро, другой общественный транспорт, то у нас это только автобусное сообщение. Соответственно, сеть автобусного сообщения должна быть настолько развитой, чтобы люди без какого-либо дискомфорта добирались до центра города. Это вопрос творческий и интересный», - поделился он.