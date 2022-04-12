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Дорогу к монастырю отремонтирует «Псковавтодор»

Дорогу к монастырю в Псковском районе отремонтирует «Псковавтодор». Об этом организация сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Псковавтодор» / «ВКонтакте»

«Псковавтодор» ведет работы на автодороге Псков – Большая Дуга – Стороп. По нацпроекту здесь приведут в порядок участок дороги протяженностью более 1 километра.

Дорога проходит по Псковскому району к деревне Купровщина с выходом на Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь. Объект имеет важную социальную составляющую, так как здесь проходит регулярное автобусное сообщение, отметили в компании.

В ходе капремонта гравийное покрытие будет заменено на асфальтобетон соответствующий новым ГОСТам. На сегодняшний день на всем протяжении участка уже очищена полоса отвода, снят растительный слой. Сейчас ведутся работы по послойному возведению насыпи земляного полотна путем перемещения грунтовых масс из выемки в насыпь.

В дальнейшем дорожники перейдут к устройству водопропускных труб, укреплению обочин и откосов и к укладке асфальта. Ширина проезжей части будет доведена до норматива. Также контрактом предусмотрено обустройство 2-х автобусных остановок: будет выполнено устройство заездных карманов, асфальтирование посадочных площадок с пандусами, появится оборудованный пешеходный переход, наружное освещение.

Окончание работ планируется 1 декабря 2022 года. Ремонт дороги пройдет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».