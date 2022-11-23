Псковских водителей призвали не мешать уборке снега

Водители, которые нарушают правила парковки, мешают уборке снега в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
«Иногда, чтобы помочь, нужно просто не мешать!» - обратили внимание в компании.
Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» пояснили, что не все участники дорожного движения в Пскове соблюдают требования дорожных знаков, вследствие чего нет возможности произвести качественную очистку проезжей части.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: