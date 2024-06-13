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Нетрезвые водители смогут восстановить машину только за свой счет

Пленум Верховного суда России рассмотрел проект постановления, детально разъясняющего правила добровольного страхования. Как сообщает «Российская газета», пьянство за рулем может лишить права на страховку по КАСКО. Разбитую машину нетрезвому лихачу придется восстанавливать за свой счет.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, подготовленное постановление пленума направлено на обеспечение правильного и единообразного разрешения судами споров о добровольном страховании имущества.

Один из самых резонансных пунктов касается выплат по каско водителям, попавшим в аварию в пьяном виде. Они могут остаться без денег. Алкоголь в крови может стать одним из поводов, по которому человек ничего не получит от страховщика.

В постановлении подробно разъясняется, когда страховщики ничего не должны выплачивать. Например, если водитель напился и разбил свою машину в аварии. Пусть у него в кармане полис каско, ремонтировать авто придется за свой счет. В большинстве случаев договоры о добровольном страховании предусматривают такую возможность, когда страховщик не возмещает ущерба нетрезвому водителю.

Как сказано в разъяснениях, авария в результате управления транспортным средством в состоянии опьянения является основанием для освобождения страховщика от исполнения своих обязательств по выплате страхового возмещения по риску «ущерб от ДТП».

Впрочем, по мнению юристов, здесь не все так однозначно. Есть нюансы, требующие, возможно, какого-то законодательного решения. В постановлении Пленума указывается, что в отказе от возмещения ущерба речь идет о совершении ДТП. Но не всегда нетрезвый водитель совершает аварию. Пример: нетрезвый водитель остановился на красный сигнал светофора. И тут в него влетел другой водитель. Очевидно, что в ДТП виноват именно другой водитель. Так почему нетрезвый водитель должен лишаться своего права на возмещение ущерба?

В ОСАГО действует другой принцип, напоминает «Российская газета». Если нетрезвый водитель совершил ДТП, то пострадавший получит возмещение ущерба. Но виновник, который пьяным управлял машиной, потом получит иск от страховой компании в виде регресса. А вот в каско все зависит от договора добровольного страхования.