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Погода может не позволить уложить верхний слой асфальта на Троицком мосту — Михаил Ведерников

Погодные условия могут не позволить уложить верхний слой асфальта на Троицком мосту до конца 2022 года. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы планируем это сделать (заасфальтировать мост - ред.). Есть, безусловно, сложности, но у нас с Борисом Андреевичем (Елкиным, главой Пскова - ред.) это стратегическая задача, потому что у нас и последующие планы завязаны на этот мост. В любом случае, техническое движение мы сделаем, мост откроем. Посмотрим, возможно, погодные условия не позволят окончательно полноценный верхний слой положить, значит, положим технический. Пользоваться достаточно комфортно можно будет, и главное, что мы разгрузим всё-таки город», - сказал Михаил Ведерников.

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Ранее сообщалось, что подъезды к Троицкому мосту в Пскове планируют заасфальтировать 9 декабря.