←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Дороги 27.02.2023 16:452 На четыре балла оценил Станислав Стармолотов уборку региональных дорог во время последнего снегопада 03.03.2023 12:131 Борис Елкин назвал условия для начала ремонта дорог в Пскове  02.03.2023 16:593 Автобусные рейсы из Пскова в Таллин возобновляют работу 02.03.2023 12:102 Троицкий мост в Пскове полностью закроют в мае для завершения ремонта 02.03.2023 12:021 Ольгинский мост частично закроют для замены дорожной одежды с 15 марта 01.03.2023 10:530 Скорость движения ограничат на федеральной трассе Р-23
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Борис Елкин назвал условия для начала ремонта дорог в Пскове 

03.03.2023 12:13|ПсковКомментариев: 1

Все ремонты дорог в Пскове уже проторгованы, осталось дождаться благоприятных погодных условий и открытия асфальтобетонных заводов, заявил глава города Борис Елкин. Об этом с очередной сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 3 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Во время рассмотрения вопроса о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов депутат Александр Баев поинтересовался, когда в Пскове начнется ремонт дорог, в том числе гарантийный. 

В ответ Борис Елкин заметил, что сегодня ремонт начать физически невозможно, поскольку погода не позволяет. «Сейчас все ремонты проторгованы, причем большая часть – дороги, имеющие высокий износ. Как только положительная погода наступит, мы за месяц, может больше, большую часть дорог приведем в порядок, запустим все ремонты», - сказал градоначальник. 

Также он отметил, что для начала ремонтов необходимо дождаться открытия асфальтобетонных заводов. 

«Силы и средства есть, теперь уже ждем погоды. Март у нас достаточно мокрый, со снегом и минусом, так что пока будем временно латать дыры, а дальше проведем ремонты», - заключил Борис Елкин.

Теги: #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 5662 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
03.03.2023, 14:270 В Писковичах водитель «Лады» при движении задним ходом сбил наклонившуюся пенсионерку 03.03.2023, 12:131 Борис Елкин назвал условия для начала ремонта дорог в Пскове  02.03.2023, 21:520 Продажи электромобилей «Москвич 3е» стартуют 3 марта 02.03.2023, 19:371 Дети могут создавать прецеденты на дороге из-за конфликта с родителями - псковский психолог
02.03.2023, 18:410 Есть ли в Пскове «очаговые» места ДТП с детьми, рассказала инспектор 02.03.2023, 17:301 Пскову нужен автогородок – директор Центра образования «Наставник» 02.03.2023, 16:593 Автобусные рейсы из Пскова в Таллин возобновляют работу 02.03.2023, 15:570 Автомобиль Chevrolet врезался в фонарный столб в Плюсском районе
02.03.2023, 15:410 Почти 80 ДТП с участием детей до 16 лет зафиксировали в Псковской области в 2022 году 02.03.2023, 15:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 02.03.2023, 14:041 Очевидцев ДТП на улице Рокоссовского разыскивают в Пскове 02.03.2023, 13:430 Расписание движения автобуса №25 изменится в Пскове
02.03.2023, 12:102 Троицкий мост в Пскове полностью закроют в мае для завершения ремонта 02.03.2023, 12:021 Ольгинский мост частично закроют для замены дорожной одежды с 15 марта 02.03.2023, 11:191 Житель Пскова может сесть в тюрьму за попытку сжульничать на экзамене в ГИБДД 02.03.2023, 10:310 Пенсионерка за рулём Chevrolet наехала на пешехода в Великих Луках
02.03.2023, 10:010 Особенности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма обсудят в пресс-центре ПЛН 02.03.2023, 08:284 Минтранс предложил запретить таксистам работать больше 12 часов 02.03.2023, 07:521 Водителей предупредили о строгом наказании за скрытые номера 01.03.2023, 20:060 В России с 1 марта при приеме на работу в такси потребуется справка об отсутствии судимости
01.03.2023, 10:530 Скорость движения ограничат на федеральной трассе Р-23 01.03.2023, 10:260 Движение грузовиков запретят в Пскове с 13 марта 01.03.2023, 07:172 Что изменится для автомобилистов и пешеходов с 1 марта 28.02.2023, 19:400 Улицу Ленинградскую и переулок Брусничный в Пскове временно закроют для транспорта
28.02.2023, 17:581 Замглавы Пскова объяснила, кто убирает от снега «неразмежеванную территорию» 28.02.2023, 16:080 Станислав Стармолотов о планах по ремонту дорог в Псковской области 28.02.2023, 14:572 Замглавы Пскова озвучила замечания по уборке дворов к управляющим компаниям 28.02.2023, 14:201 Справляются достойно – Ирина Иванова об уборке снега в Пскове
28.02.2023, 13:340 Audi и Škoda не смогли разъехаться на парковке в Пскове. ФОТО 28.02.2023, 13:310 Синяя разметка и электронные документы: топ-10 изменений в правилах дорожного движения 28.02.2023, 11:310 Андрей Маковский: Неместный водитель может «оставить подвеску» при подъезде к Четырем углам 28.02.2023, 09:150 Перевозчиков обяжут строже следить за водителями такси
28.02.2023, 09:000 Девушка пострадала при опрокидывании автомобиля на дороге под Невелем 27.02.2023, 18:240 Дорожная авария на Ольгинском мосту затрудняет движение в центр Пскова 27.02.2023, 17:360 «ГорДозор»: Правила дорожного движения в новой редакции. ВИДЕО 27.02.2023, 16:460 Автомобиль снес ограждение на подъезде к Троицкому мосту в Пскове
27.02.2023, 16:452 На четыре балла оценил Станислав Стармолотов уборку региональных дорог во время последнего снегопада 27.02.2023, 14:530 В Великолукском районе водителя лишили права управления транспортом за наезд на пешехода 27.02.2023, 13:400 Развитие транспортной системы региона обсудили в областном Собрании 27.02.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»
27.02.2023, 11:450 В Островском районе определили приоритеты в расчистке дорог от снега 27.02.2023, 11:290 Очевидцев наезда автомобиля на пешехода ищут в Пскове 27.02.2023, 10:320 ДТП затрудняет движение у храма Александра Невского в Пскове 27.02.2023, 10:043 Определен подрядчик, который займется изношенными слоями дорог Пскова
27.02.2023, 09:440 Renault и Kia столкнулись на площади Ленина в Пскове 27.02.2023, 09:400 Химики МГУ создали новый катализатор для очистки бензина 27.02.2023, 09:300 Россиянам рассказали, как изменятся водительские права с 1 марта 26.02.2023, 20:091 Volkswagen хочет заблокировать ввоз машин в Россию из Китая
26.02.2023, 19:500 Именитый юный велогонщик погиб в ДТП в России 26.02.2023, 17:040 Число попавших в ДТП автомашин под Новгородом выросло до 41 26.02.2023, 15:002 25 автомобилей столкнулись на трассе в Новгородской области 25.02.2023, 21:070 Рейсовый автобус попал в ДТП с грузовым автомобилем в Усвятском районе
25.02.2023, 20:442 Mercedes и Lada столкнулись на ближнем Завеличье. ФОТО 25.02.2023, 19:051 «Не спешите на дорогах»: два автомобиля съехали в кювет в Псковском районе 25.02.2023, 18:462 Уборка снега продолжается в Пскове в круглосуточном режиме. ФОТО 25.02.2023, 12:371 Автомобиль снёс дорожный знак на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО
25.02.2023, 12:030 Volkswagen и BMW столкнулись в Острове, пострадал один пассажир 25.02.2023, 10:250 Молодого человека сбили в Пскове, полиция ищет свидетелей ДТП 25.02.2023, 10:060 Экономист оценила вероятность нового скачка цен на бензин в России 24.02.2023, 17:551 Автомобиль Jaguar съехал в кювет в Островском районе
24.02.2023, 17:310 Фотофакт: Автомобиль эвакуируют перед кольцевым перекрестком в Пскове 24.02.2023, 13:200 Автомобиль Renault сбил двух пешеходов в Псковской области 24.02.2023, 10:471 Автомобиль Nissan сбил пешехода на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО 23.02.2023, 13:501 Дорожный знак упал на перекрестке улиц Некрасова и Советской в Пскове
23.02.2023, 12:590 Водителей в России начнут проверять на опьянение по-новому 23.02.2023, 11:100 Светофор не работает на площади Ленина в Пскове 22.02.2023, 18:352 Автобус создал пробку на улице Рокоссовского в Пскове. ФОТО 22.02.2023, 17:450 Асфальт при съезде с кругового перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной обновят в Пскове
22.02.2023, 13:580 Движение по одной полосе улицы Николая Васильева ограничат в Пскове 22.02.2023, 13:221 Уборку последствий снегопада в Пскове оценил Борис Елкин 22.02.2023, 12:390 Четыре автомашины стали участниками ДТП на улице Некрасова в Пскове. ФОТО 22.02.2023, 11:470 Три автомобиля попали в ДТП на улице Розы Люксембург в Пскове
21.02.2023, 19:510 Псковича лишили водительских прав на два года за пьяное вождение 21.02.2023, 18:362 В Псковском районе мужчину по ошибке оштрафовали за управление автомашиной в нетрезвом виде 21.02.2023, 10:331 Более 10 километров барьерного ограждения установят на дорогах Псковской области 21.02.2023, 09:132 Новый сигнал светофора появится на российских дорогах 1 марта
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.