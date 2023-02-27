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Борис Елкин назвал условия для начала ремонта дорог в Пскове

Все ремонты дорог в Пскове уже проторгованы, осталось дождаться благоприятных погодных условий и открытия асфальтобетонных заводов, заявил глава города Борис Елкин. Об этом с очередной сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 3 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Во время рассмотрения вопроса о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов депутат Александр Баев поинтересовался, когда в Пскове начнется ремонт дорог, в том числе гарантийный.

В ответ Борис Елкин заметил, что сегодня ремонт начать физически невозможно, поскольку погода не позволяет. «Сейчас все ремонты проторгованы, причем большая часть – дороги, имеющие высокий износ. Как только положительная погода наступит, мы за месяц, может больше, большую часть дорог приведем в порядок, запустим все ремонты», - сказал градоначальник.

Также он отметил, что для начала ремонтов необходимо дождаться открытия асфальтобетонных заводов.

«Силы и средства есть, теперь уже ждем погоды. Март у нас достаточно мокрый, со снегом и минусом, так что пока будем временно латать дыры, а дальше проведем ремонты», - заключил Борис Елкин.