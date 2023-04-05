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Борис Елкин о дорожных подрядчиках: «Косяки» есть у всех

«Косяки» есть у всех дорожных подрядчиков, со всеми работа ведется в индивидуальном порядке. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

«Каждый случай индивидуален, сложно под одну гребенку всех подтянуть. <…> Не стал бы выделять отдельно подрядчиков, косяки есть у всех», - сказал Борис Елкин.

Он пояснил, что все ремонты дорог проводились в разные времена года, виды ремонтов также были разными. Градоначальник напомнил, что в скором времени откроются асфальтовые заводы, и в городе начнутся гарантийные ремонты дорог.