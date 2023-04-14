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«Вафельную» разметку обновили на перекрестке в центре Пскова

«Вафельную» разметку обновили на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, сетчатую дорожную разметку рисуют на перекрестках, регулируемых светофорами, где часто возникают пробки. Она образует специальный участок, на который нельзя заезжать при образовании затора — чтобы не останавливаться и не мешать движению автомобилей в других направлениях. Помимо этого, участок перекрестка с «вафельницей» обозначен дорожными знаками.

«Вафельница» обычно выполняется в виде сетки с диагональными линиями и обозначенными границами, цвет — желтый.