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Уличное освещение сделают в красногородской деревне после жалобы в прокуратуру

Уличное освещение появится в деревне Дорохи Красногородского района благодаря вмешательству прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Красногородского района по обращению местного жителя провела проверку и установила, что на участках автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по деревне Дорохи, отсутствует стационарное электрическое освещение, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, реальную опасность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Главе администрации сельского поселения «Красногородская волость» внесли представление, оно рассмотрено и удовлетворено, однако действенных мер по исправлению сложившейся ситуации не принято.

Указанное послужило основанием для направления в суд административного искового заявления в интересах неопределенного круга лиц, требования прокурора признаны обоснованными. Реальное исполнение судебного акта, вступившего в законную силу, находится на контроле прокуратуры района.