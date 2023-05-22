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Движение транспорта на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове ограничили до 26 мая

Движение автотранспорта на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове ограничили в связи с проведением работ с 22 по 26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба администрации города.

«С 22 по 26 мая в связи с проведением работ по ремонту водопровода будет ограничено движение автотранспорта по правой полосе улицы 128-й Стрелковой Дивизии при движении от площади Героев-Десантников в сторону железнодорожного переезда», - говорится в сообщении.

В администрации принесли извинения за доставленные неудобства и попросили учесть эту информацию при планировании поездок. При движении водителей призывают внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.