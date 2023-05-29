АвтоМир / Дороги

Траву вдоль проезжей части в Пскове скашивают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп»

Покос травы вдоль проезжей части в Пскове производят сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» ежедневно проводят работы по содержанию улично-дорожной сети Пскова. Помимо скоса травы, они убирают мусор на автобусных остановках, очищают тротуары и проезжую часть от грязи и пыли, моют улицы, следят за состоянием дорожного покрытия и знаков.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: