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Подрядчик должен обеспечить безопасность пешеходов при ремонте дорог — Александр Котов

Подрядчик должен обеспечить безопасность пешеходов при ремонте дорог, а заказчику необходимо следить за этим. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В эфир радиостанции позвонил пскович, обеспокоенный пешей доступностью ремонтируемой улицы Коммунальной.

«Когда проводятся масштабные ремонтные работы, в том числе и на наших городских улицах, нам всем нужно набраться терпения и смириться с неудобствами. Но обеспечить безопасный проход пешеходов - это в обязательном порядке должен сделать подрядчик, а следить за этим должен заказчик, то есть городская власть», - ответил спикер регионального парламента.

Александр Котов уточнил, что на улице Коммунальной еще не закончен ремонт и первой очереди.

«Тротуары от улицы Максима Горького до пересечения с улицей Юбилейной не завершены. Тротуары и поребрики там установлены, но газоны в неудовлетворительном состоянии. И ходить там небезопасно. Это все надо завершать, как требует документация. И сделать так, чтобы Коммунальная была в надлежащем состоянии», - подытожил он и добавил, что городские власти знают об этом и пытаются решить вопросы.