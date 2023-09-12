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Устранить разлом на новом тротуаре в Великих Луках потребовали с подрядчика

Устранить разлом на новом тротуаре в Великих Луках потребовали от подрядной организации. Об этом сообщил представитель городской администрации, комментируя новость о разломе в социальной сети «ВКонтакте».

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«Решение данного вопрос взято на контроль администрацией города Великие Луки. Управлением жилищно-коммунального хозяйства города, как заказчиком данных работ, направлено требование подрядной организации, устранить дефект в рамках гарантийных обязательств», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разлом появился на новом тротуаре на улице Новосокольнической в Великих Луках. Улица граничит с деревней Фотьево Великолукского района.