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Освещение в бежаницкой деревне восстановили после вмешательства прокуратуры

Освещение на улице Юбилейной в деревне Лющик Бежаницкого района восстановили по требованию прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Там не функционировал один из светильников стационарного электрического освещения.

Указанные нарушения явились основанием для внесения прокурором района в адрес главы поселения представления, по результатам рассмотрения которого орган местного самоуправления принял меры. В настоящее время освещение на территории автомобильной дороги восстановлено в полном объеме.