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Почти 30 км региональной трассы обновят по нацпроекту

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведется ремонт автомобильной дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса. В этом году специалисты обновят более 9,6 км на двух участках трассы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Автомобильная дорога является важной транспортной артерией для жителей Стругокрасненского и Плюсского районов, она обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также обеспечивает проезд на федеральную трассу Р-23.

Кроме того, первый участок (км 7+900 – км 9+500) проходит через населенный пункт Новоселье в Стругокрасненском районе и обеспечивает подъезд к сельской школе, а также к дому-интернату для престарелых и инвалидов. На этом участке уже выполнены все подготовительные работы, отремонтированы водопропускные трубы, а также завершаются работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

Второй участок (км 50+960 - км 59+030) находится в Плюсском районе и является прямым подъездом к поселку Плюсса. Здесь подрядчик отфрезеровал изношенное дорожное покрытие на проезжей части, сейчас ведутся работы по восстановлению существующей укрепленной части обочин и виражей, ремонт водопропускных труб.

До конца ноября на этих участках будут отремонтированы пересечения, примыкания и съезды, укреплены обочины и откосы, выполнен ремонт существующих автобусных остановок. Для безопасности дорожного движения вблизи социальных учреждений будут установлены искусственные дорожные неровности, шумовые полосы, пешеходное ограждение, нанесена дорожная разметка.

В следующем году ремонт автомобильной дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса продолжится, специалистам предстоит привести в нормативное состояние еще около 17,5 км трассы на трех участках (км 18+438 - км 32+538, км 33+597 - км 33+897, км 40+450 – км 43+500). Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет обновлено более 27 км дороги.

Стоимость контракта – более 575 мл рублей, средства выделены из федерального бюджета.