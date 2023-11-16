АвтоМир / Дороги

Новые ограничители проезда поставят во дворе дома №7 на проспекте Энтузиастов в Пскове

Новые ограничители проезда в зеленую зону поставят во дворе дома №7 на проспекте Энтузиастов в Пскове. Об этом сообщается в группе микрорайона «Звездный» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа микрорайона «Звездный» / «ВКонтакте»

В рамках приёма граждан депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов провёл личную встречу с жителями микрорайона «Звёздный». Жители дома №7 на проспекте Энтузиастов на встрече подняли вопрос ликвидации автомобильных покрышек, которые были установлены для ограничения выезда автомобильного транспорта в зеленую зону и на детскую площадку.

По результатам встречи депутат окажет содействие в установке ограничений выезда автомобильного транспорта в зеленую зону.