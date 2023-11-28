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Александр Котов: Увеличение средств дорожного фонда позволяет наращивать темпы и объемы работ

Увеличение средств дорожного фонда на протяжении ряда лет позволяет наращивать темпы и объемы работ по капитальному ремонту, реконструкции и даже строительству дорог. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на сессии регионального парламента 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Увеличение средств дорожного фонда на протяжении ряда лет позволяет наращивать темпы и объемы работ по капитальному ремонту, реконструкции и даже строительству дорог. На слайдах мы видели, как изменилось количество дорог, которые мы приводим в нормативное состояние. Медленно, но этот процесс идет. Очень хочется, чтобы общими усилиями мы способствовали тому, чтобы дорожный фонд ежегодно увеличивался», - обратился он к коллегам.

Спикер регионального парламента отметил, что в этом направлении комитет по дорожному строительству работает успешно.

«Все средства, которые выделяются на финансовый год, осваиваются, осуществляется контроль за строительством, ремонтом и содержанием дорог», - продолжил он.

Александр Котов согласился, что не всегда удается сделать это своевременно, но комитет старается оперативно реагировать на обращения граждан.

Кроме того, он попросил обратить внимание на два момента. «В этом году более 240 млн рублей выделены на приобретение дорожной техники, они направлены только в семь муниципалитетов. Это была инициатива губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Нужно подумать, как с помощью таких субсидий охватить другие муниципалитеты, которые тоже остро нуждаются в специализированной технике», - сказал Александр Котов.

По словам Александра Котова, следует отметить неравномерность объема выделяемых субсидий на ремонт улично-дорожной сети в муниципалитетах.

«Постепенно из года в год надо выравнивать, в каждом муниципалитете эта потребность есть, улично-дорожную сеть нам придется приводить в порядок еще долго», - добавил он.

Спикер регионального парламента поблагодарил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислава Стармолотова за обстоятельный доклад и исчерпывающую информацию. Также он призвал коллег-депутатов своевременно работать с комитетом, чтобы проблемы решались в плановом порядке.