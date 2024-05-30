←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Дороги 30.05.2024 19:150 Более 7 километров автомобильной дороги Остров – Новоржев отремонтируют в 2024 году 03.06.2024 13:520 Расстояние от ликвидируемого пешеходного перехода на улице Рокоссовского в Пскове до следующего составит 140 метров 01.06.2024 20:180 Коммунальные службы устраняют последствия урагана в Пскове 01.06.2024 19:480 «Все плывут»: улицы Пскова затопило ливнем 01.06.2024 18:280 Часть улицы Звездной в Пскове затопило из-за ливня 31.05.2024 14:050 Полив дорог Пскова проводят работники «СитиИнвестГрупп»
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Расстояние от ликвидируемого пешеходного перехода на улице Рокоссовского в Пскове до следующего составит 140 метров

03.06.2024 13:52|ПсковКомментариев: 0

Расстояние от ликвидируемого пешеходного перехода на улице Рокоссовского в Пскове до следующего составит 140 метров. Об этом рассказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт 3 июня в эфире программы «Беседка» на радиостанции «ПЛН FM».

Владимир Папорт напомнил, что решение убрать переход у дома 22-а связано не только с гибелью велосипедиста, который переезжал пешеходный переход, не спешившись.

«Современное требование ГОСТа по организации дорожного движения улично-дорожной сети неукоснительно требует, чтобы дороги с двухсторонним движением, имеющие четыре полосы и более, были оборудованы светофорным объектом», - сказал гость студии. Предложение по ликвидации пешеходного перехода рассмотрено межведомственной рабочей группой по безопасности дорожного движения, а после - комиссией по безопасности.

«До ближайшего пешеходного перехода от этого места порядка 140 м. Это регулируемый пешеходный переход на пересечении улиц Коммунальной и Рокоссовского», - отметил начальник городской Госавтоинспекции. На упраздняемом переходе невысокая интенсивность движения пешеходов.

«Повторяюсь, много раз уже об этом говорил. Если мы не можем обеспечить безопасность на данном пешеходном переходе, то надо ставить вопрос - нужен ли он?» - добавил Владимир Папорт.

В ближайшее время разметка перехода будет демаркирована, дорожные знаки уберут.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Одобряете ли вы запрет разворота на площади Ленина при движении с Ольгинского моста?
В опросе приняло участие 86 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
03.06.2024, 14:280 15 водителей на самокатах и электросамокатах привлекли к ответственности в Пскове сотрудники ГАИ за 2 часа 03.06.2024, 13:520 Расстояние от ликвидируемого пешеходного перехода на улице Рокоссовского в Пскове до следующего составит 140 метров 03.06.2024, 13:030 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 03.06.2024, 12:514 Владимир Папорт объяснил необходимость запрета разворота на площади Ленина в Пскове
03.06.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Средства индивидуальной мобильности на улицах Пскова 03.06.2024, 11:160 Пьяный мужчина проник на автобазу областного правительства и разбил несколько премиальных внедорожников 03.06.2024, 09:550 Свыше полутора тысяч нарушений пресекли на псковских дорогих за неделю 02.06.2024, 20:400 Два кроссовера столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове
02.06.2024, 18:400 Автоюрист поделился неочевидным штрафом на 180 тысяч рублей 02.06.2024, 13:000 Мужчина без ключей завел автомобиль в Великих Луках и лишился свободы 02.06.2024, 11:590 Land Cruiser и Chevrolet столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 01.06.2024, 21:410 Три человека пострадали в результате опрокидывания Mitsubishi на дороге Остров - Новоржев
01.06.2024, 21:350 Водителя госпитализировали после наезда на дерево в Великолукском районе 01.06.2024, 20:500 Автомобиль вылетел в кювет в результате ДТП на Завеличье 01.06.2024, 20:180 Коммунальные службы устраняют последствия урагана в Пскове 01.06.2024, 19:480 «Все плывут»: улицы Пскова затопило ливнем
01.06.2024, 19:400 Массовые проверки проведут сотрудники Госавтоинспекции в Пскове 01.06.2024, 18:280 Часть улицы Звездной в Пскове затопило из-за ливня 01.06.2024, 16:090 Водитель Volkswagen попал в реанимацию после столкновения с фурой в Великолукском районе 01.06.2024, 09:192 В Пскове 12-летнюю девочку высадили из автобуса поздним вечером посреди дороги
31.05.2024, 17:171 Один человек травмирован и две автомашины повреждены в столкновении с лосем в Псковском районе. ФОТО 31.05.2024, 14:050 Полив дорог Пскова проводят работники «СитиИнвестГрупп» 31.05.2024, 11:280 Трактор горел в Новоржеве 31.05.2024, 10:300 Фотофакт: Пешеходный переход огородили у Ледового дворца в Пскове
31.05.2024, 10:190 В Госдуме предложили ввести скидку на кредиты семьям с детьми 30.05.2024, 20:030 Движение транспорта запретят на нескольких улицах в Пскове из-за реконструкции сетей теплоснабжения 30.05.2024, 19:150 Более 7 километров автомобильной дороги Остров – Новоржев отремонтируют в 2024 году 30.05.2024, 15:210 Движение транспорта на время велосоревнований ограничат в Пскове 15 июня
30.05.2024, 14:211 Парковку могут запретить в междворовом проезде на Завеличье 30.05.2024, 12:390 Автомобиль опрокинулся на трассе в Дновском районе 30.05.2024, 11:500 В Пскове проведут ремонт проезда вдоль дома №1 по улице Киселева 30.05.2024, 10:420 Движение по двум дорогам прекратят на время Дней Пушкинской поэзии и русской культуры
30.05.2024, 10:180 Молния «убила» светофор в Пскове 30.05.2024, 10:010 Реверсивное движение ввели на трассе под Островом 29.05.2024, 16:220 Названы автомобили с пробегом, которые можно продать за один день 29.05.2024, 14:231 Ремонт дороги картами проводят на улице Калинина в Пскове
29.05.2024, 12:450 Два автомобиля не разъехались на круговом перекрестке на Запсковье 29.05.2024, 12:210 Порядка 30 единиц дорожной техники хотят закупить в Псковской области 29.05.2024, 11:380 Законопроект о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог внесли в Госдуму 29.05.2024, 10:230 Автомобиль подожгли в Дно
29.05.2024, 07:000 Мошенники создали свыше 200 сайтов для обмана желающих получить водительские права 28.05.2024, 20:500 Псковавтодор приступил к асфальтированию автомобильной дороги Гверстонь-Крупп-Кулье 28.05.2024, 20:300 О модели поведения на дорогах детей-пешеходов рассказали полицейские в Великих Луках 28.05.2024, 19:400 Скорость движения ограничат на трассе Р-23 для проведения ремонтных работ 29 мая
28.05.2024, 18:400 Госдума ввела штрафы за принудительную высадку инвалидов I группы из транспорта 28.05.2024, 17:450 Девочка в возрасте менее месяца пострадала в ДТП в Пскове 28.05.2024, 15:040 ГИБДД вновь переименована в Госавтоинспекцию 28.05.2024, 14:380 В Невельском округе грузовик насмерть сбил велосипедиста. ФОТО
28.05.2024, 12:220 Первая опора моста в виде большой арки появилась на Северном обходе Пскова 27.05.2024, 20:450 Шесть дворов многоквартирных домов отремонтировали в Кунье 27.05.2024, 20:200 Общественники отметили умелую организацию работы отдела Госавтоинспекции в Пскове 27.05.2024, 19:200 Комитет Госдумы одобрил проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах
27.05.2024, 17:450 Великолучанин сел за руль нетрезвым и попался полицейским 27.05.2024, 16:350 Железнодорожный переезд по улице Мелиораторов в Великих Луках будет закрыт с 30 на 31 мая 27.05.2024, 16:020 Более 20 человек пострадали в авариях на псковских дорогах за неделю 27.05.2024, 14:291 Причиной ДТП на улице Коммунальной в Пскове стал проезд на запрещающий сигнал светофора
27.05.2024, 14:101 «ГорДозор»: Итоги заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения. ВИДЕО 27.05.2024, 13:360 Автомобили Ford и Renault столкнулись на улице Коммунальной в Пскове 27.05.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» об итогах заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения 27.05.2024, 12:291 Барьерные ограждения мостов окрашивают в Пскове
27.05.2024, 10:531 Ещё одна «библиотечная» автобусная остановка появилась в Пскове 27.05.2024, 10:390 Автомобили Hyundai и Kia горели ночью на Завеличье 27.05.2024, 10:340 Псковская область получит 750 млн рублей на обновление автобусного парка  27.05.2024, 10:000 Внедорожник, микроавтобус и автодом перевернулись на трассе «Псков»
27.05.2024, 09:290 Автоэксперт поделился способами сделать машину неинтересной для угонщиков 27.05.2024, 00:300 В Новосокольническом районе ВАЗ оказался в кювете на закруглённом участке дороги 26.05.2024, 17:323 В Пскове водитель Kia сбил ребенка на самокате 25.05.2024, 22:560 Медики из Пскова стали очевидцами ДТП в Ленобласти и оказали помощь пострадавшим
25.05.2024, 21:000 Нетрезвого водителя ВАЗа остановили полицейские в Пскове 25.05.2024, 18:560 Глава Минцифры назвал сроки появления беспилотных автомобилей в РФ 25.05.2024, 17:320 «Паровозик из трёх машин» образовался на Завеличье 25.05.2024, 16:290 Женщина и два ребенка пострадали в результате ДТП в Островском районе
25.05.2024, 09:190 Два автомобиля не разъехались на Рижском проспекте в Пскове 24.05.2024, 18:343 Названы шесть новых автомобилей, которые появятся в России летом 24.05.2024, 17:480 Дорожные работы в муниципалитетах Псковской области продолжает «Псковавтодор» 24.05.2024, 16:130 Асфальт обновили на железнодорожном переезде на улице Вокзальной в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.