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Расстояние от ликвидируемого пешеходного перехода на улице Рокоссовского в Пскове до следующего составит 140 метров

Расстояние от ликвидируемого пешеходного перехода на улице Рокоссовского в Пскове до следующего составит 140 метров. Об этом рассказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт 3 июня в эфире программы «Беседка» на радиостанции «ПЛН FM».

Владимир Папорт напомнил, что решение убрать переход у дома 22-а связано не только с гибелью велосипедиста, который переезжал пешеходный переход, не спешившись.

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«Современное требование ГОСТа по организации дорожного движения улично-дорожной сети неукоснительно требует, чтобы дороги с двухсторонним движением, имеющие четыре полосы и более, были оборудованы светофорным объектом», - сказал гость студии. Предложение по ликвидации пешеходного перехода рассмотрено межведомственной рабочей группой по безопасности дорожного движения, а после - комиссией по безопасности.

«До ближайшего пешеходного перехода от этого места порядка 140 м. Это регулируемый пешеходный переход на пересечении улиц Коммунальной и Рокоссовского», - отметил начальник городской Госавтоинспекции. На упраздняемом переходе невысокая интенсивность движения пешеходов.

«Повторяюсь, много раз уже об этом говорил. Если мы не можем обеспечить безопасность на данном пешеходном переходе, то надо ставить вопрос - нужен ли он?» - добавил Владимир Папорт.

В ближайшее время разметка перехода будет демаркирована, дорожные знаки уберут.